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  9 декабря 2020
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Россия запретила ввоз помидоров и перцев ещё из одной области Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  В России в помидорах и перцах из Узбекистана вновь нашли вирус. Продукты имели фитосанитарный сертификат.

Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, при проведении карантинного фитосанитарного контроля плодов томатов, поступивших от узбекского производителя Sunny Land Export (Кашкадарьинская область) в сопровождении фитосанитарного сертификата, выданного Госинспекцией по карантину растений Узбекистана, был выявлен вирус коричневой морщинистости плодов томата - объект, в отношении которого Россельхознадзором введена временная карантинная фитосанитарная мера.

«В целях сохранения фитосанитарного благополучия и предотвращения распространения указанного объекта на территории Российской Федерации Россельхознадзор с 11 декабря 2020 года вводит запрет на ввоз в Россию плодов томатов и перца из Кашкадарьинской области Республики Узбекистан», - добавляет ведомство.

Ранее служба ввела запрет на ввоз томатов и перцев в связи с обнаружением в продукции вируса коричневой морщинистости плодов томата из двух других регионов Узбекистана - из Ферганской област и из Навоийской области.

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