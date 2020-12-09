Россия запретила ввоз помидоров и перцев ещё из одной области Узбекистана

- Узбекистан, общество
- 16:17, 09 декабря 2020
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CentralAsia (UZ) - В России в помидорах и перцах из Узбекистана вновь нашли вирус. Продукты имели фитосанитарный сертификат.
Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, при проведении карантинного фитосанитарного контроля плодов томатов, поступивших от узбекского производителя Sunny Land Export (Кашкадарьинская область) в сопровождении фитосанитарного сертификата, выданного Госинспекцией по карантину растений Узбекистана, был выявлен вирус коричневой морщинистости плодов томата - объект, в отношении которого Россельхознадзором введена временная карантинная фитосанитарная мера.
«В целях сохранения фитосанитарного благополучия и предотвращения распространения указанного объекта на территории Российской Федерации Россельхознадзор с 11 декабря 2020 года вводит запрет на ввоз в Россию плодов томатов и перца из Кашкадарьинской области Республики Узбекистан», - добавляет ведомство.
Ранее служба ввела запрет на ввоз томатов и перцев в связи с обнаружением в продукции вируса коричневой морщинистости плодов томата из двух других регионов Узбекистана - из Ферганской област и из Навоийской области.