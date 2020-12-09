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  9 декабря 2020
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ЦБ Туркменистана выпустил памятные монеты к 25-летию нейтралитета

CentralAsia (TM) -  Центробанк Туркменистана выпустил золотые и серебряные памятные монеты, а также ввел в обращение новые банкноты в честь 25-летия туркменского нейтралитета, которое отмечается 12 декабря, пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

Как отмечается, новые монеты достоинством в 100 манатов сделаны из золота Au 916,7 и серебра Ag 925. Они весят 39,94 грамма и 28,28 грамма соответственно.

Кроме того, ЦБ Туркменистана по случаю 25-й годовщины нейтралитета ввел в обращение новые модифицированные банкноты достоинством в 1, 5, 10, 20, 50 и 100 манатов. Цвет и дизайн лицевой стороны банкнот сохранены, на всех банкнотах изображен символ года «Туркменистан – родина Нейтралитета». На оборотной стороне новых банкнот изображены международный морской порт Туркменбаши, Монумент Конституции и другие памятники архитектуры.

На территории республики новые банкноты обязательны к при­ему в качестве платежа по номинальной стоимости всеми предприятиями, организациями и учреждениями независимо от форм собственности и сферы деятельности. При этом все банкноты ЦБ Туркменистана образцов 2009-го, 2012-го, 2014-го и 2017 годов продолжают оставаться законным платежным средством на территории страны.

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