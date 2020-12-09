Россия скоро может потеснить США и Катар на мировом рынке гелия, - The New York Times

// gazprom.ru

CentralAsia (CA) - В Сибири скоро завершится строительство крупного завода по добыче гелия, который, по мнению некоторых аналитиков, может подорвать мировой рынок этого газа и потеснить на этом рынке США и Катар, пишет американское издание The New York Times.

Гелий играет все более важную роль в таких отраслях, как медицинские технологии, освоение космоса и национальная безопасность.

Соединенные Штаты и Катар являются крупнейшими производителями гелия в мире. Но Россия уже со следующего года планирует стать лидером по добыче этого газа, пишет автор.

Гелий подобно нефти и природному газу, является ограниченным ресурсом. Обычно его получают в виде побочного продукта при добыче природного газа, и он постепенно становится все более дефицитным, поскольку при высвобождении он становится слишком легким и не поддается воздействию гравитации. В результате он безвозвратно улетучивается.

По мнению экономиста и специалиста в области химических веществ промышленного назначения из аналитической компании IHS Markit Майкла Далла, сначала новые поставки российского гелия могут привести к снижению цены. Но в долгосрочной перспективе, по его словам, «динамика цен может стать более политизированной, в некотором роде похожей на то, что можно наблюдать в ОПЕК», которая манипулирует ценами, повышая или снижая добычу нефти.

Жидкий гелий циркулирует внутри аппаратов МРТ, охлаждая сверхпроводящие магниты, которые производят сканирование, благодаря которому врачи могут выявлять заболевания у пациентов. В космических полетах гелий используется в различных целях, в том числе для герметизации баков с ракетным топливом.

Он применяется при пайке и печати компьютерных чипов, и если когда-нибудь поедут поезда на магнитной подвеске, он может стать критическим ресурсом в этой отрасли, говорит Кристофер Крамер, вице-президент Университета Миннесоты по научным исследованиям, который покупает гелий для своих лабораторий.

Сибирь владеет одними из крупнейших известных неиспользуемых запасов природного газа с высоким содержанием гелия, и Россия готовится к серьезному прорыву в области его производства, когда в следующем году заработает ее новый промышленный комплекс, которым будет управлять «Газпром», крупнейшая российская газодобывающая компания. Компания будет экспортировать контейнеры с криогенно охлажденным жидким гелием из тихоокеанского порта Владивосток.

После выхода ГПЗ на полную мощность в середине этого десятилетия Россия рассчитывает производить 25%-30% гелия, используемого во всем мире.

Согласно информации Газпрома, строительство газоперерабатывающего завода в Сибири завершено на 66%. Когда ГПЗ будет введен в строй, он будет самым большим в мире предприятием по производству гелия.