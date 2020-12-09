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  9 декабря 2020
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ВОЗ назвала главные причины смертности в мире за последние 20 лет

CentralAsia (CA) -  Всемирная организация здравоохранения назвала основные причины смертности в мире за последние два десятилетие.

Согласно исследованию ВОЗ, люди стали чаще умирать от неинфекционных болезней, таких как сердечно-сосудистые заболевания, диабет и рак.

При этом по сравнению с 2000-м годом средняя продолжительность жизни в мире выросла на 6 лет: сейчас она составляет более чем 73 года, а 20 лет назад - около 67-ми. При этом только пять из этих дополнительных лет шести жизни люди проводят, оставаясь здоровыми.

Исследование основано на данных, собранных до пандемии коронавируса, и не отражает, как распространение инфекционного заболевания COVID-19 повлияло на общие тренды последних лет.

Основные причины смерти в мире (2019 год):

- Ишемическая болезнь сердца;

- Инсульт;

- Хроническая обструктивная болезнь лёгких;

- Инфекции нижних дыхательных путей (инфекционное заболевание);

- Неонатальные заболевания (инфекционное заболевание);

- Раковые заболевания трахеи, бронхов и легких;

- Болезнь Альцгеймера и другие формы деменции;

- Диарея (инфекционное заболевание);

- Сахарный диабет;

- Болезни почек.

В числе других серьезных причин смертности в мире за 2000-2019-е годы ВОЗ отмечает дорожно-транспортные происшествия, особенно в Африке и на Ближнем Востоке. 75% жертв ДТП — мужчины.

Особое внимание авторы доклада также уделяют числу американцев, умирающих от наркотиков. Это единственный регион в мире, в котором эта причина смертности оказалась в первой десятке.

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