ВОЗ назвала главные причины смертности в мире за последние 20 лет

CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения назвала основные причины смертности в мире за последние два десятилетие.

Согласно исследованию ВОЗ, люди стали чаще умирать от неинфекционных болезней, таких как сердечно-сосудистые заболевания, диабет и рак.

При этом по сравнению с 2000-м годом средняя продолжительность жизни в мире выросла на 6 лет: сейчас она составляет более чем 73 года, а 20 лет назад - около 67-ми. При этом только пять из этих дополнительных лет шести жизни люди проводят, оставаясь здоровыми.