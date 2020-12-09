ВОЗ назвала главные причины смертности в мире за последние 20 лет

- Азия и мир, общество
- 18:20, 09 декабря 2020
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CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения назвала основные причины смертности в мире за последние два десятилетие.
Согласно исследованию ВОЗ, люди стали чаще умирать от неинфекционных болезней, таких как сердечно-сосудистые заболевания, диабет и рак.
При этом по сравнению с 2000-м годом средняя продолжительность жизни в мире выросла на 6 лет: сейчас она составляет более чем 73 года, а 20 лет назад - около 67-ми. При этом только пять из этих дополнительных лет шести жизни люди проводят, оставаясь здоровыми.
Исследование основано на данных, собранных до пандемии коронавируса, и не отражает, как распространение инфекционного заболевания COVID-19 повлияло на общие тренды последних лет.
Основные причины смерти в мире (2019 год):
- Ишемическая болезнь сердца;
- Инсульт;
- Хроническая обструктивная болезнь лёгких;
- Инфекции нижних дыхательных путей (инфекционное заболевание);
- Неонатальные заболевания (инфекционное заболевание);
- Раковые заболевания трахеи, бронхов и легких;
- Болезнь Альцгеймера и другие формы деменции;
- Диарея (инфекционное заболевание);
- Сахарный диабет;
- Болезни почек.
В числе других серьезных причин смертности в мире за 2000-2019-е годы ВОЗ отмечает дорожно-транспортные происшествия, особенно в Африке и на Ближнем Востоке. 75% жертв ДТП — мужчины.
Особое внимание авторы доклада также уделяют числу американцев, умирающих от наркотиков. Это единственный регион в мире, в котором эта причина смертности оказалась в первой десятке.