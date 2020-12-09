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  9 декабря 2020
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В Туркменбаши разобрали подготовленную к Новому году елку

CentralAsia (UZ) -  В городе Туркменбаши (бывший Красноводск) возле Дворца Культуры сначала собрали, а потом разобрали новогоднюю елку. Как сообщают источники turkmen.news, елку начали устанавливать 1 декабря. Для этого подогнали кран и другую технику. Через неделю елка была почти готова, но ее тут же приказали убрать. Рабочие сразу начали процесс демонтажа, по состоянию на 8 декабря он еще не был завершен.

Также источники в Туркменбаши рассказывают, что в городе запретили украшать магазины новогодними гирляндами. Украшений не должно быть даже внутри. При этом большинство непродовольственных магазинов остаются закрытыми.

«Одежду, обувь и прочие подобные вещи купить негде, — заявил житель Туркменбаши. — Мне недавно нужны были носки, и это оказалось большой проблемой. Пошел на маленький базарчик, но и туда не пустили. Некоторые торговцы сейчас стали продавать одежду и обувь на дому, но они сильно задирают цены».

Официальное издание Orient 7 декабря сообщило, что празднование Нового года в Туркменистане пройдет «в условиях ограничительных мер в целях профилактики инфекционных заболеваний». В торжествах в 23:00-00:00 31 декабря будут принимать участие только 50 человек: вице-премьеры, руководители министерств и ведомств, деятели культуры и искусств. Запланированные ранее мероприятия в ашхабадском парке «Ылхам», на площади перед Государственным цирком Туркменистана, а также праздничные концерты мастеров искусств в Ашхабаде и областных центрах решено отменить.

Еще раньше было объявлено об отмене детских новогодних утренников возле главной елки Туркменистана, установленной в Ашхабаде перед культурно-развлекательным центром «Алем», а также возле елки у здания Торгово-промышленной палаты. В прошлые годы утренники у этих елок проходили на протяжении всех зимних школьных каникул.

Официально власти Туркменистана отрицают проникновение COVID-19 в страну.

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