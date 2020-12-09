Министерство культуры потребовало у властей Ташкента убрать красный бант с курантов

CentralAsia (UZ) - Департамент культурного наследия при Министерстве культуры Узбекистана прокомментировал новогоднее оформление Ташкентских курантов, сообщает Anhor.uz.

В конце ноября на фасаде здания, которое входит в реестр объектов культурного наследия, появились алые ленты и бант. В подписи к фотографии украшенной башни в инстаграм-аккаунте бара «с почти 80-летней историей» горожан поздравили с наступающим и попросили «улыбаться чаще».

Осенью 2018 года Ташкентские куранты, в которых открылся одноименный бар, обросли тонированными пристройками. В ответ на возмущение общественности хоким города Джахонгир Артыкходжаев пообещал, что их разберут, однако этого не произошло.

«На основании Приложения № 6 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан №265 от 30 марта 2019 года «Об утверждении нормативно-правовых актов по использованию и охране объектов материального культурного наследия» – земляные работы, строительство, мелиорация и другие действия на объектах культурного наследия и их охранных зонах проводятся только после рассмотрения Научно-экспертного совета при Департаменте культурного наследия», – сообщается в ответе Департамента за подписью заместителя начальника этого ведомства, главного архитектора Б. Матчонова.

27 ноября, после появления на фасаде Ташкентских курантов банта и лент, Управление культурного наследия по городу Ташкенту направило в хокимият и Департамент по использованию зданий предупредительные письма о снятии незаконно установленных элементов с Ташкентских, однако бант и ленты с фасада здания никуда не делись.