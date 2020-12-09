В Ташкенте закрыли ещё два распределительных ковид-центра

CentralAsia (UZ) - С учетом стабилизации эпидемиологической ситуации в Ташкенте распределительный центр в павильонах 3 и 4 Юнусабадского района столицы прекратил прием пациентов с подозрением на коронавирус.

Как сообщает Минздрав республики, пациенты, проходящие лечение в этих учреждениях, переводятся в инфекционные больницы в Зангиатинском районе Ташкентской области.

Трудовые договоры с медицинским персоналом, работающим во временных больницах, будут расторгнуты в установленном порядке, и они будут возвращены на свои прежние места работы.

В настоящее время в стране действуют только 32 из 159 медицинских учреждений, занимающихся лечением пациентов с коронавирусом из-за относительно низкого роста количества заражённых, отметили в Минздраве.