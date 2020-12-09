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  9 декабря 2020
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В Узбекистане на 10 лет отстранили от футбола игрока, ударившего ногами арбитра (видео)
Продолжение: После избиения судей на футбольном матче в Фергане задержаны 11 человекПредыстория: На востоке Узбекистана футболисты с болельщиками избили судей (видео)

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане футболиста, ударившего ногами с размаху арбитра, отстранили от футбола на 10 лет.

Ранее сообщалось о том, что в матче между командами «Нефтчи» — «Турон» в городе Фергане 1 декабря текущего года произошла массовая драка.

Во время матча болельщики и футболисты «Нефтчи» избили арбитров.

Решением Ассоциации футбола Узбекистана, нанесший главному арбитру матча удар ногами игрок «Нефтчи» Джамшид Туракулов отстранен от футбола на 10 лет.

Кроме того, футболисты Абдураимов, Зокиров и Кобулов за нападение на арбитров отстранены от футбольной деятельности на один год, а также им придется заплатить штраф в размере 15 млн сумов (1500 долларов).

Ещё один футболист «Нефтчи Тошматов отстранен от официальных игр на 10 матчей за нападение на помощника судьи.

Футбольный клуб «Нефтчи» оштрафован на 100 млн сумов (около 9,5 тысяч долларов).

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