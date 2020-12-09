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  9 декабря 2020
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Мэр Ташкента Джахонгир Артыкходжаев возглавил Федерацию йоги Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте открылся головной офис Федерации йоги Узбекистана, сообщает пресс-служба столичной администрации.

В торжественной церемонии открытия приняли участие представители Министерств юстиции, иностранных дел, здравоохранения, физической культуры и спорта, Национального олимпийского комитета, Управления мусульман Узбекистана, Посольства Индии в Узбекистане и Культурного центра Индии в Ташкенте.

Выступая на церемонии открытия мероприятия, хоким Ташкента, председатель Федерации йоги Узбекистана Жахонгир Артыкходжаев поздравил тех, кто занимается йогой, с новым зданием.

Он рассказал о проводимой работе по популяризации йоги среди населения, отметив, что утверждена «Программа развития Федерации йоги на 2020-2024 годы» и ведётся планомерная работа по ее реализации.

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