Мэр Ташкента Джахонгир Артыкходжаев возглавил Федерацию йоги Узбекистана

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте открылся головной офис Федерации йоги Узбекистана, сообщает пресс-служба столичной администрации.

В торжественной церемонии открытия приняли участие представители Министерств юстиции, иностранных дел, здравоохранения, физической культуры и спорта, Национального олимпийского комитета, Управления мусульман Узбекистана, Посольства Индии в Узбекистане и Культурного центра Индии в Ташкенте.

Выступая на церемонии открытия мероприятия, хоким Ташкента, председатель Федерации йоги Узбекистана Жахонгир Артыкходжаев поздравил тех, кто занимается йогой, с новым зданием.

Он рассказал о проводимой работе по популяризации йоги среди населения, отметив, что утверждена «Программа развития Федерации йоги на 2020-2024 годы» и ведётся планомерная работа по ее реализации.