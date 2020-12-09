Главы Узбекистана и Индии проведут первую виртуальную встречу

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 11 декабря проведет виртуальный саммит с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Это будет первая двусторонняя «виртуальная встреча на высшем уровне» между руководителями Индии и одной из центральноазиатских стран.

Лидеры Узбекистана и Индии обсудят весь спектр двусторонних отношений, в том числе укрепление сотрудничества между двумя странами в пост-COVID мире. Они также обменяются мнениями по региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес.

По итогам саммита ожидается, что Узбекистан и Индия подпишут ряд межправительственных соглашений и меморандумов.