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  9 декабря 2020
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Главы Узбекистана и Индии проведут первую виртуальную встречу

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 11 декабря проведет виртуальный саммит с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Это будет первая двусторонняя «виртуальная встреча на высшем уровне» между руководителями Индии и одной из центральноазиатских стран.

Лидеры Узбекистана и Индии обсудят весь спектр двусторонних отношений, в том числе укрепление сотрудничества между двумя странами в пост-COVID мире. Они также обменяются мнениями по региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес.

По итогам саммита ожидается, что Узбекистан и Индия подпишут ряд межправительственных соглашений и меморандумов.

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