Турция отказалась покупать российскую вакцину от коронавируса

CentralAsia (CA) - Анкара пока не будет приобретать российскую вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, передает газета Haber Turk.

По его словам, от закупки было решено отказаться, поскольку препарат не соответствует надлежащей лабораторной практике.

«Проблема возникла из-за соответствия GLP (надлежащей лабораторной практике). Россия не могла ей соответствовать. По этой причине ВОЗ и мир не может закупать эту вакцину, в нашей стране она не может получить лицензию. По этой причине она вышла за рамки наших интересов», — сказал Коджа.

Как пишет «РИА Новости», пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на фоне информации об отказе Турции от вакцины заявил, что результаты тестов препарата свидетельствуют о его надежности.

«Можно сказать однозначно — результаты тестирования и испытаний говорят о том, что это очень эффективная и надежная вакцина, которая может и обязательно сыграет очень важную роль в борьбе с пандемией», — сказал Песков.

ТАСС со ссылкой на источник в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), участвовавшем в разработке «Спутника V», сообщает, что переговоры по поставкам в Турцию отечественной вакцины продолжаются, а слова главы турецкого Минздрава в газете являются «примером фейк-ньюс».