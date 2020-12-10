Х. Баттулга начал преподавать монгольское классическое письмо на телеуроках. Видео

CentralAsia (MNG) - Президент призвал выучить классический монгольский алфавит во время комендантского часа.

Политика и план действий президента Монголии содержат положение о «Защите национальных исторических традиций, языка и культурного иммунитета в эпоху глобализации и быстрого технологического развития».

Президент Монголии г-н Баттулга Халтмаа в рамках своих прав и обязанностей в соответствии со статьей 9.1.3 Закона о монгольском языке «издавать указы об использовании, владении, защите и развитии монгольского языка и письменности, а также давать указания для соответствующих государственных органов» и по случаю Национального дня грамотности 2018 издал Указ № 46 «Об усилении работы по расширению использования монгольской письменности».

В соответствии с Законом о монгольском языке и Указом президента Монголии «Национальная программа монгольской письменности-III» была одобрена и реализована правительством.

Президент Монголии Х. Баттулга начал преподавание теле-уроки монгольского классического письма, чтобы укрепить неприкосновенность национального языка, письменности, истории, культуры и ценностей, поддержать образование и использование национального письма, а также побудить учащихся и взрослых к изучению и овладению национальным письмом в условиях, когда эпидемия коронавируса ограничивает деятельность образовательных учреждений всех уровней.

Национальный совет по языковой политике разработал учебную программу для президента Монголии, основанную на секвенции и структуре национального алфавита.

Телеуроки президента Монголии будут транслироваться по общественной телевидению и будут размещена на страницах администрации президента Монголии https://www.facebook.com/presidentMGL и Монгол бичигтэн-2025.

Расписание программ доступно еженедельно на сайте администрации президента Монголии.







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