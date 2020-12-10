Конгресс дает зеленый свет укреплению американо-монгольских отношений

CentralAsia (MNG) - Палата представителей США приняла резолюцию о повышении отношений с Монголией до уровня стратегического партнерства, что означает, что две страны намерены активизировать сотрудничество в ряде областей. Палата представителей Конгресса США приняла 8 декабря 2020 года Резолюцию, подтверждающую стратегическое партнерство между Соединенными Штатами и Монголией, представленную Диной Титус и Дональдом Янгом, сопредседателями фракции про Монголии в Конгрессе, и Тедом Йохо и Дэвидом. Э. Прайс, председатель Палаты представителей демократического партнерства.

Этот шаг по сути является формальным одобрением того же заявления, сделанного во время визита президента Баттулги в Вашингтон в прошлом году.

Тем не менее, это подтверждает, что в США редко встречается двухпартийный консенсус в отношении улучшения отношений с Монголией. Это также хорошее предзнаменование для Закона «О торговле с Монголией» (Mongolia Third Neighbor Trade Act), который Конгресс еще не одобрил.

Текст резолюции также предполагает, что правительство США рассматривает деловые связи как главный метод улучшения отношений.

«Палата представителей призывает правительство США помочь Монголии использовать свои льготы в рамках программы Общей системы преференций и других соответствующих программ для увеличения торговли между Соединенными Штатами и Монголией», - говорится в резолюции.

«Палата представителей призывает Международную финансовую корпорацию развития США расширить деятельность в Монголии для поддержки экономического развития, диверсификации экономики Монголии и малых и средних предприятий, принадлежащих женщинам».

Резолюция также «призывает» американский бизнес инвестировать в Монголию: «Палата представителей США призывает частную и государственную поддержку диверсифицировать экономику Монголии за счет расширения сотрудничества и инвестиций, а также инфраструктуры и других жизненно важных проектов».

Администрация президента Баттулги оптимистично оценила влияние резолюции на ход выполнения Закона о торговле. «Резолюция об укреплении стратегического партнерства США и Монголии, принятая в результате визита в 2019 году, важна для углубления двусторонних отношений, основанных на общих стратегических интересах, демократических ценностях, добросовестном управлении, суверенитете и уважении прав человека», - говорится в сообщении администрации президента.

«Кроме того, это будет стимулировать обсуждение проекта ««О торговле с Монголией» (Mongolia Third Neighbor Trade Act)», представленного в Конгресс США».

Джейми Раскин, член палаты, заявил, что, приветствуя упорные усилия Монголии по укреплению демократии, безопасности, сотрудничества и уважения прав человека, данная резолюция является проявлением постоянно расширяющегося партнерства между двумя странами.

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