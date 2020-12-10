Почему Монголия важна для Джо Байдена?

CentralAsia (MNG) - В конце лета 2011 года Джо Байден прибыл в Монголию. Его встретил тогдашний премьер-министр Сухбаатарын Батболд и подарил лошадь, которую Байден назвал «Celtic» за свои ирландские корни.

С тех пор он выбрал «Celtic» в качестве кодового названия секретной службы для своего президентства, и это не осталось незамеченным в Монголии, пишет автор Юэн Левик. Есть большие надежды на то, что администрация Байдена окажет положительное влияние на отношения Монголии с США.

В августовской статье бывший спикер Великого Государственного Хурала Зандаахуугийн Энхболд отметил историю с кодовым названием и сказал, что партнерство между Монголией и США «является одним из самых недооцененных».

«И демократы, и республиканцы тепло приветствовали нас на Капитолийском холме, написал Энхболд — это стало доказательством того, что две страны стали сильнее и ближе на основе общих стратегических интересов, общих демократических ценностей и принципов суверенитета. Достижение ощутимых результатов от этого партнерства должно быть приоритетом для лидеров обеих наших стран».

Есть несколько причин, по которым лидеры Монголии должны быть оптимистичны.

Во-первых, Джо Байден заявил, что хочет попытаться вновь присоединиться к Транстихоокеанскому партнерству.

Транстихоокеанское партнёрство — всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве, что является огромной торговой сделкой, заключаемой в странах Тихоокеанского региона. Монголия не является членом, но Байден считает, что торговля является важной частью международных отношений.

Это хорошее предзнаменование для торговой сделки с Монголией, которая в настоящее время находится на рассмотрении Конгресса США, хотя переизбрание Трампа не обязательно изменило бы его судьбу, поскольку у США положительное сальдо торгового баланса с Монголией. Но в отличие от Трампа, руководство Байдена также является хорошим предзнаменованием для американо-монгольских экономических отношений, выходящих за рамки законопроекта, особенно в области зеленой энергетики, пишет автор.

Во-вторых, Байден был вице-президентом, когда Монголия отправила войска в Афганистан в 2009 году.

Это означает, что монгольские офицеры наладили бы отношения с американскими командирами, которые теперь, возможно, поднялись по служебной лестнице до высших должностей при Байдене в качестве главнокомандующего.

В-третьих, Монголия становится все более стратегически важной для США, независимо от того, кто находится в Белом доме.

Это одна из немногих истинных демократий в Азии, на что Джо Байден указал во время своего визита в 2011 году. Это делает Монголию естественным партнером в американских усилиях по сдерживанию Китая, и эти усилия никуда не денутся с администрацией Байдена, считает Левик.

Монголия — одна из стран, где есть основной источник угля для Китая, она также потенциальный транзитный маршрут для сибирских энергоносителей и ключевая остановка Пекинского «одного пояса, одного пути», огромного инфраструктурного плана, призванного улучшить связь Китая с Европой. Она также может подпитывать будущее возобновляемой энергетики Китая за счет залежей лития в пустыне Гоби.

Если отношения США с Китаем ухудшатся, Вашингтону понадобится дипломатический «черный ход», чтобы вести переговоры с Пекином вне поля зрения общественности. Монголия была бы сильным кандидатом: это одна из немногих стран — возможно, единственная страна — которая одновременно поддерживает хорошие отношения с Россией, США и Китаем, пишет автор. Она рассматривается как нейтральная территория, и по мере того, как Азиатско-Тихоокеанский регион становится более поляризованным, нейтральная земля будет востребована.

Однако есть один главный камень преткновения: Монголия еще не поздравила Байдена с победой на выборах. Это одна из немногих стран — включая Россию, Туркменистан, Мьянму и Сирию — которые хранят молчание.

Так что же останавливает Монголию? Возможно, руководство страны ждет, когда коллегия выборщиков подтвердит результаты выборов в середине декабря. Но это было бы необычно для всего мира — даже Китай позвонил Байдену, хотя немного подождал.

Энхболд закончил свою статью, надеясь на еще один визит Байдена. Есть основания полагать, что желание может быть выполнено — если Монголия быстро снимет трубку и наберет его номер.

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