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  10 декабря 2020
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Китай жертвует медикаменты в обмен на 30 тыс. овец, подаренных Монголией

CentralAsia (MNG) -  Народное правительство провинции Хубэй объявило о пожертвовании медикаментов и чайных кирпичей, чтобы поблагодарить Монголию за пожертвование 30 000 овец для поддержки борьбы Китая с пандемией.

На церемонии дарения было объявлено, что правительство передаст Государственной чрезвычайной комиссии Монголии 3 детектора ПЦР, 30 000 наборов для тестирования нуклеиновых кислот, 20 000 кирпичей зеленого чая и 2 000 кирпичей черного чая.

Наборы для тестирования 30 000 нуклеиновых кислот, которые были произведены BGI Biotechnology (Wuhan) Co, были сертифицированы Европейским союзом, США, Японией и другими странами и экспортируются в более чем в 180 стран. Продукт также был включен в список использования Всемирной организации здравоохранения в чрезвычайных ситуациях.

Кирпичи зеленого и черного чая необходимы для жителей сельских районов зимой, а также являются сырьем для молочного чая, который любят монголы.

Во время поездки в Китай в конце февраля президент Монголии Халтмаа Баттулга в качестве первого главы другой страны, посетившей Китай после вспышки COVID-19, объявил о пожертвовании 30 000 овец Китаю.

20 ноября правительство провинции Хубэй решило раздать баранину передовым медицинским работникам, которые боролись с новым коронавирусом в провинции, а также медицинским бригадам, которые помогали провинции Хубэй, и членам семей тех, кто погиб в борьбе с вирусом.

30 ноября баранина, подаренная Монголией, была доставлена китайским медицинским работникам, которые работали на передовой с коронавирусом в провинции Хубэй в Центральном Китае.

источник: Global Times

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