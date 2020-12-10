Elixir увеличивает перспективную оценку ресурсов для проекта CSG в Монголии

CentralAsia (MNG) - Elixir Energy Ltd., Adelaide, увеличила перспективные ресурсы для своей 100-процентной контрактной территории НОМГОН IX по разделению добычи газа из угольных пластов (Coal seam gas - CSG) на юге Монголии.

Независимая оценка, подготовленная ERC Equipoise Pte Ltd. (ERCE), указывает на значительное увеличение перспективных ресурсов без риска. Рискованные перспективные ресурсы 2U увеличились на 92% до 14,6 трлн фут3 в 2020 году с 7,6 трлн фут3 в 2018 году.

Вероятность геологического успеха увеличилась примерно до 30% с 19% в 2018 году.

Первоначальная оценка условных ресурсов для проекта будет подготовлена и выпущена после того, как все данные оценки 2020 года будут собраны, смоделированы и проанализированы.

Elixir продолжит исследования в 2021 году, в зависимости от условий пандемии COVID-19, чтобы еще больше снизить риски проекта НОМГОН.

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