Узбекистан и Кыргызстан возобновят автобусные пассажирские маршруты

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане намерены в ближайшее время возобновить автобусные пассажирские перевозки с Кыргызстаном. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

8 декабря в Фергане состоялась встреча заместителя премьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана с исполняющим обязанности премьер-министра Кыргызстана.

В ходе встречи стороны выразили готовность к реализации совместных мер по ускоренному возобновлению международных пассажирских перевозок между двумя странами по согласованным автобусным маршрутам.

Также была подчеркнута необходимость обеспечения эффективного использования автомобильного маршрута «Андижан-Ош-Иркештам-Кашгар» в системе мультимодальных грузовых перевозок из Китая в Европу через государства Центральной Азии.

Пассажирское сообщение между Узбекистаном и Кыргызстаном было приостановлено в марте из-за введения карантинного режима и закрытия границ в связи с распространением COVID-19.