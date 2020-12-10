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  10 декабря 2020
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Число зараженных коронавирусом в Таджикистане достигло 12 551 человека

CentralAsia (TJ) -  В Таджикистане за прошедшие сутки зарегистрировано 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

Также за 9 декабря 42 человека были выписаны из медучреждений после выздоровления, за сутки число скончавшихся не изменилось.

Общее количество зараженных в Таджикистане на сегодняшний день составляет 12 551 человека, из них выздоровели 11 968 пациентов или 95,3% инфицированных, скончались 88 человек.

Коронавирус в Таджикистане
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