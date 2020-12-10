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  10 декабря 2020
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На утро 10 декабря в Казахстане коронавирус выявлен у 777 человек

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 777 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 10 декабря сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан - 121;

- Восточно-Казахстанская область - 99;

- Павлодарская область - 98;

- город Алматы - 74;

- Костанайская область - 73;

- Северо-Казахстанская область - 72;

- Акмолинская область - 66;

- Алматинская область - 38;

- Карагандинская область - 30;

- Западно-Казахстанская область - 29;

- Атырауская область - 28;

- Жамбылская область - 24;

- Мангистауская область - 9;

- Актюбинская область - 5;

- Туркестанская область - 5;

- город Шымкент - 4;

- Кызылординская область - 2.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 139 159 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане
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