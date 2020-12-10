На утро 10 декабря в Казахстане коронавирус выявлен у 777 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 777 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 10 декабря сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан - 121;
- Восточно-Казахстанская область - 99;
- Павлодарская область - 98;
- город Алматы - 74;
- Костанайская область - 73;
- Северо-Казахстанская область - 72;
- Акмолинская область - 66;
- Алматинская область - 38;
- Карагандинская область - 30;
- Западно-Казахстанская область - 29;
- Атырауская область - 28;
- Жамбылская область - 24;
- Мангистауская область - 9;
- Актюбинская область - 5;
- Туркестанская область - 5;
- город Шымкент - 4;
- Кызылординская область - 2.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 139 159 случаев коронавируса.