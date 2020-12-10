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  10 декабря 2020
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Прокуратура США проверяет налоговые отчисления сына Байдена
// Reuters

CentralAsia (CA) -  Сын Джо Байдена Хантер заявил, что власти штата Делавэр ведут расследование по поводу уплаченных им налогов, при этом Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, выразил поддержку Хантеру.

«Я очень серьезно отношусь к этому вопросу, но уверен, что профессиональный и объективный анализ продемонстрирует, что я вел свои дела законно и надлежащим образом, в том числе с помощью профессиональных налоговых консультантов», - говорится в его заявлении.

По его словам, он узнал о расследовании во вторник со слов адвоката, которого уведомила прокуратура.

Штаб Джо Байдена сообщил, что тот поддерживает сына.

«Байден глубоко гордится своим сыном, который боролся со сложными вызовами, в том числе с наглыми личными нападками в последние месяцы, и стал от этого лишь сильнее», - заявил штаб.

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