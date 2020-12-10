В Бухарской области жители перекрыли дорогу из-за проблем с газом (видео)

CentralAsia (UZ) - В социальных сетях распространилось видео, на котором люди блокируют автомобильную дорогу и требуют восстановить подачу природного газа.

По данным местных СМИ,инцидент произошел в ночь на 10 декабря в Бухарской области. Точной информации о том, в каком районе или городе произошло событие, пока нет. Автор видео утверждает, что люди протестуют из-за отсутствия газа.

На видео видно, как несколько десятков человек, в основном женщины, пытаются перекрыть дорогу. Они разговаривают с сотрудниками службы безопасности дорожного движения.

По словам протестующих, около 60 домов остались без газа.

В администрации Бухарской области прокомментировали происходящее. «Ситуацию изучает администрация области, руководители секторов и чиновники. По результатам проверки будет представлена подробная информация», - отмечается в сообщении местных властей.

В этом году, как и каждый год, в Узбекистане по-прежнему наблюдаются отключения природного газа и электричества. Жители в разных регионах страны выражают протесты и недовольства из-за отсутствия газа и электричества.

В прошлом году жители Андижана, Ферганы, Сырдарьи и Каракалпакстана неоднократно перекрывали дороги в знак протеста против регулярных отключений газа и электричества.