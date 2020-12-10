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  10 декабря 2020
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Свыше 1,3 тыс. домов в Бухарском районе испытывали сложности в обеспечении газом

CentralAsia (UZ) -  В социальных сетях распространились видеозаписи, на которых жители махаллинского схода граждан «Шергирон» Бухарского района высказывают недовольство в связи с проблемами в системе газоснабжения, пытаясь перекрыть при этом проезжую часть улицы.

Пресс-служба филиала газоснабжения «Худудгаз Бухара» прокомментировала произошедшее событий.

"Для выяснения причин произошедшего инцидента, сотрудники филиала газоснабжения «Худудгаз Бухара» совместно с хокимиятом области, руководителями секторов провели встречу и выслушали жалобы жителей. Были приняты все необходимые меры для решения возникших вопросов, связанных с газоснабжением", - отметили в пресс-службе.

По данным газовиков, в эти дни в Бухарском районе действительно наблюдалось резкое снижение давления при подаче природного газа населенным пунктам. Причиной сложившейся ситуации послужило перекрытие второго крана на газораспределительной станции «Сохибкор», в результате чего давление в местных сетях, через которые подается природный газ в район, снизилось с 6 до 1,8 атмосфер. В результате свыше 1,3 тысячи домохозяйств испытывали сложности в обеспечении газом.

В настоящее время подача газа в населенный пункт восстанавливается, - отметили в пресс-службе.

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