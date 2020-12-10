В Улан-Баторе за сутки выявили 5 новых случаев заражения коронавирусом

CentralAsia (MNG) - За прошедшие сутки в Монголии проведено 21 470 ПЦР тестов и выявлено 5 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня заявила начальник отдела надзора и исследований Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний А. Амбасэлмаа на пресс-конференции.

Все новые случаи зарегистрированы в Улан-Баторе.

Согласно последним данным ведомства, по состоянию на сегодняшний день общее число зараженных коронавирусом в Монголии составляет 898 человек, из них 384 пациента полностью выздоровели и 505 стационарно лечатся.

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