[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Индонезии воздушный змей унес в небо 12-летнего мальчика (видео)

CentralAsia (CA) -  В индонезийской провинции Лампунг, остров Суматра, 12-летний мальчик упал с огромного воздушного змея в виде дракона. Об этом сообщает Coconuts Jakarta.

Во вторник, 1 декабря, школьник И.Р. вместе с братом запускал змея возле местной школы. Воздушный змей был примерно в три раза больше, чем ребенок, и из-за сильного ветра подростка унесло вверх. На ролике видно, как он держится за планку, затем запутывается в стропах и падает с высоты нескольких метров.

Свидетели происшествия немедленно бросились на помощь ребенку и доставили его в местную клинику, откуда его перевели в больницу. Врачи диагностировали у И.Р. шесть переломов на руках. Ему уже сделали две операции, и он постепенно восстанавливается.

Старший брат И.Р., 28-летний Ацил, рассказал, что змея запускал еще один его брат, а пострадавший держал стропу. «Мальчик часто висел на стропе. Но на этот раз все закончилось плохо», — отметил он.

Местные власти предупредили, что дети должны запускать воздушных змеев подходящего размера, потому что это уже не первый подобный инцидент.

В сентябре сообщалось, что в индонезийском регионе Джокьякарта подросток упал с огромного воздушного змея и попал в больницу, поскольку повредил запястье и бедро.

print
  • Монголия провела Форум мэров городов Северо-Восточной Азии
  • Министерство культуры потребовало у властей Ташкента убрать красный бант с курантов
  • Землю накроет выброшенное с Солнца облако плазмы


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com