В Индонезии воздушный змей унес в небо 12-летнего мальчика (видео)

- Азия и мир, происшествия
- 10:19, 10 декабря 2020
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CentralAsia (CA) - В индонезийской провинции Лампунг, остров Суматра, 12-летний мальчик упал с огромного воздушного змея в виде дракона. Об этом сообщает Coconuts Jakarta.
Во вторник, 1 декабря, школьник И.Р. вместе с братом запускал змея возле местной школы. Воздушный змей был примерно в три раза больше, чем ребенок, и из-за сильного ветра подростка унесло вверх. На ролике видно, как он держится за планку, затем запутывается в стропах и падает с высоты нескольких метров.
Свидетели происшествия немедленно бросились на помощь ребенку и доставили его в местную клинику, откуда его перевели в больницу. Врачи диагностировали у И.Р. шесть переломов на руках. Ему уже сделали две операции, и он постепенно восстанавливается.
Старший брат И.Р., 28-летний Ацил, рассказал, что змея запускал еще один его брат, а пострадавший держал стропу. «Мальчик часто висел на стропе. Но на этот раз все закончилось плохо», — отметил он.
Местные власти предупредили, что дети должны запускать воздушных змеев подходящего размера, потому что это уже не первый подобный инцидент.
В сентябре сообщалось, что в индонезийском регионе Джокьякарта подросток упал с огромного воздушного змея и попал в больницу, поскольку повредил запястье и бедро.