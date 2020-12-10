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  10 декабря 2020
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Власти США требуют от Facebook отказаться от Instagram и WhatsApp

CentralAsia (CA) -  Федеральная торговая комиссия США обвинила Facebook в систематическом нарушении антимонопольного законодательства страны и подала иск против компании. Об этом сообщается на сайте комиссии.

ФТК утверждает, что Facebook незаконным путем сохраняет монополию в сфере соцсетей посредством осуществлявшихся на протяжении многих лет действий, включая приобретение в 2012 году Instagram, в 2014 году WhatsApp.

Так, комиссия просит суд обязать Facebook продать Instagram и WhatsApp, а в дальнейшем запрашивать одобрение сделок, подобных покупке этих сервисов.

«Введение антиконкурентных условий для разработчиков программного обеспечения наносит ущерб и оставляет потребителям мало возможностей для выбора личных социальных сетей и лишает рекламодателей преимуществ конкуренции», - говорится в документе.

По словам генпрокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс, иск к Facebook призван защитить интересы миллионов потребителей и малого бизнеса.

Обвинения выдвинуты по итогам совместного расследования генпрокуроров 46 штатов, округа Колумбия и Гуама.

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