Власти США требуют от Facebook отказаться от Instagram и WhatsApp

- Азия и мир, новости компаний
- 10:20, 10 декабря 2020
- Просмотров: 1538
CentralAsia (CA) - Федеральная торговая комиссия США обвинила Facebook в систематическом нарушении антимонопольного законодательства страны и подала иск против компании. Об этом сообщается на сайте комиссии.
ФТК утверждает, что Facebook незаконным путем сохраняет монополию в сфере соцсетей посредством осуществлявшихся на протяжении многих лет действий, включая приобретение в 2012 году Instagram, в 2014 году WhatsApp.
Так, комиссия просит суд обязать Facebook продать Instagram и WhatsApp, а в дальнейшем запрашивать одобрение сделок, подобных покупке этих сервисов.
«Введение антиконкурентных условий для разработчиков программного обеспечения наносит ущерб и оставляет потребителям мало возможностей для выбора личных социальных сетей и лишает рекламодателей преимуществ конкуренции», - говорится в документе.
По словам генпрокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс, иск к Facebook призван защитить интересы миллионов потребителей и малого бизнеса.
Обвинения выдвинуты по итогам совместного расследования генпрокуроров 46 штатов, округа Колумбия и Гуама.