Власти США требуют от Facebook отказаться от Instagram и WhatsApp

CentralAsia (CA) - Федеральная торговая комиссия США обвинила Facebook в систематическом нарушении антимонопольного законодательства страны и подала иск против компании. Об этом сообщается на сайте комиссии.



ФТК утверждает, что Facebook незаконным путем сохраняет монополию в сфере соцсетей посредством осуществлявшихся на протяжении многих лет действий, включая приобретение в 2012 году Instagram, в 2014 году WhatsApp.



Так, комиссия просит суд обязать Facebook продать Instagram и WhatsApp, а в дальнейшем запрашивать одобрение сделок, подобных покупке этих сервисов.



«Введение антиконкурентных условий для разработчиков программного обеспечения наносит ущерб и оставляет потребителям мало возможностей для выбора личных социальных сетей и лишает рекламодателей преимуществ конкуренции», - говорится в документе.



По словам генпрокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс, иск к Facebook призван защитить интересы миллионов потребителей и малого бизнеса.



Обвинения выдвинуты по итогам совместного расследования генпрокуроров 46 штатов, округа Колумбия и Гуама.

