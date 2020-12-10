За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели 924 человека

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 924 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся составляет 123 215 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан - 15 583;
- Алматы - 15 138;
- Восточно-Казахстанская область - 12 291;
- Атырауская область - 11 455;
- Карагандинская область - 10 797;
- Западно-Казахстанская область - 7505;
- Северо-Казахстанская область - 6590;
- Павлодарская область - 5661;
- Алматинская область - 5433;
- Шымкент - 5249;
- Костанайская область - 4987;
- Акмолинская область - 4769;
- Жамбылская область - 4291;
- Туркестанская область - 3421;
- Актюбинская область - 3390;
- Мангистауская область - 3384;
- Кызылординская область - 3271.
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