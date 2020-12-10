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  10 декабря 2020
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За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели 924 человека
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 924 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся составляет 123 215 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Нур-Султан - 15 583;

- Алматы - 15 138;

- Восточно-Казахстанская область - 12 291;

- Атырауская область - 11 455;

- Карагандинская область - 10 797;

- Западно-Казахстанская область - 7505;

- Северо-Казахстанская область - 6590;

- Павлодарская область - 5661;

- Алматинская область - 5433;

- Шымкент - 5249;

- Костанайская область - 4987;

- Акмолинская область - 4769;

- Жамбылская область - 4291;

- Туркестанская область - 3421;

- Актюбинская область - 3390;

- Мангистауская область - 3384;

- Кызылординская область - 3271.

Коронавирус в Казахстане
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