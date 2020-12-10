В Узбекистане внедряют электронный апостиль

CentralAsia (UZ) - Проект постановления правительства «Об усовершенствовании порядка проставления апостиля на официальные документы», в котором предлагается проставлять апостиль через специальное электронное приложение (E-App) в виде защищенного электронного документа, подготовлен агентством государственных услуг при министерстве юстиции Узбекистана, 9 декабря сообщает пресс-служба агентства.

В настоящее время проставление апостиля в бумажной форме занимает от 5 до 20 рабочих дней. Электронный апостиль будет ставиться в течении одного рабочего дня.

«Уполномоченный орган в течение 1 рабочего дня после поступления документов должен проставить электронный апостиль посредством приложения E-App, также включив сведения о документе в приложение E-register, через которое можно проверить подлинность документа из любой точки земного шара, и направить результат заявителю», — сообщает пресс-служба.

Предполагается, что замена бумажного апостиля на электронный не только сократит сроки предоставления данной услуги, упростит хранение и отправку заверенных документов, но и удешевит ее.

Апостиль — специальный штамп, проставляемый для использования за рубежом на официальном документе в соответствии с Гаагской конвенцией. Он удостоверяет подлинность подписи подписавшего документ лица и подлинность оттиска печати или штампа, которым документ скреплен.