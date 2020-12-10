Ученые опровергли официальную версию начала распространения COVID-19 в Европе

CentralAsia (CA) - Группа итальянских ученых обнаружила РНК коронавируса SARS-CoV-2 в образце мазка из ротоглотки, взятом у ребенка с подозрением на корь в начале декабря 2019 года, за 3 месяца до первого выявленного случая COVID-19 в Италии.

Это открытие означает, что первые случаи коронавируса в Италии произошли раньше, чем сообщалось об этом в феврале 2020 года и опровергает официальную версию о распространении вируса в Европе, заявляют авторы исследования.

Фактически, Италия была первой европейской страной, серьезно пострадавшей от пандемии COVID-19. Первый известный случай COVID-19 в Италии был зарегистрирован в городе Кодоньо в регионе Ломбардия 21 февраля 2020 года. Однако некоторые данные свидетельствуют о том, что коронавирус циркулировал незамеченным в течение несколько недель в Ломбардии до первого официального случая.

Ученые проанализировали случаи подозрения на корь у пациентов в Милане в конце осени 2019 года, у которых в конечном итоге результат теста на корь оказался отрицательным. Поэтому исследователи ретроспективно изучили возможное участие SARS-CoV-2 в этих случаях заболевания корью.

Специалисты проанализировали образцы мазков из ротоглотки, собранные в период с сентября 2019 года по февраль 2020 года у 39 пациентов. Все процедуры проводились в исследовательской лаборатории университета, аккредитованной в соответствии со стандартами Всемирной организации здравоохранения, предназначенной исключительно для эпиднадзора за корью.

Из 39 образцов один, взятый у 4-летнего мальчика, который жил в окрестностях Милана, дал положительный результат на коронавирус.

21 ноября 2019 года у ребенка появился кашель и насморк, примерно через неделю его доставили в реанимацию с респираторными симптомами и рвотой. 1 декабря у него появилась сыпь, похожая на корь, 5 декабря был взят образец мазка из ротоглотки для клинического диагноза подозрения на корь.

Что касается последовательностей других штаммов SARS-CoV-2, циркулировавших во всем мире на более позднем этапе, точно определить происхождения идентифицированного штамма оказалось невозможным.