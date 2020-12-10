В Bellator появился боец из Туркменистана

CentralAsia (TM) - Боец Довлетджан Ягшимурадов, являющийся гражданином Туркменистана и выступающий в полутяжёлой весовой категории, подписал контракт с американским MMA-промоушеном Bellator.

31-летний Ягшимурадов войдет в историю как первый боец из Туркменистана, подписавший контракт с данной организацией

Довлетджан Ягшимурадов родился в 1989 году в городе Туркменабат Лебапского велаята. На счету туркменского бойца 18 побед при пяти поражениях и одной ничьей.

Бывший чемпион Absolute Championship Akhmat в полутяжелом весе Довлетджан Ягшимурадов покинул российскую организацию по истечению контракта в октябре 2020 года. Он завоевал чемпионский пояс ACB в 2018 году, победив россиянина Батраза Агнаева. В 2019 году, уже в статусе чемпиона ACA, Ягшимурадов дважды защитил свой пояс. В феврале он финишировал Карола Селински на турнире в Польше, а в декабре защитил титул чемпиона АСА, победив россиянина Алексея Буторина. Это был последний поединок спортсмена на сегодняшний день.

Bellator MMA – американский промоушен смешанных единоборств, основанный в 2008 году. За последнее время Bellator подписал нескольких известных бойцов, в том числе Усмана Нурмагомедова, двоюродного брата чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, и экс-бойца UFC Рустама Хабилова.

Помимо туркменского бойца ещё пять спортсменов обновили действующие контракты с промоушеном.

Следующий турнир запланирован на ночь с четверга, 10 декабря, на пятницу, 11 декабря. Это будет турнир Bellator 254, который пройдёт в американском городе Анкасвилле. Афишей этого вечера станет бой среди женщин.