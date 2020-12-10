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  10 декабря 2020
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Детские утренники возле Главной елки Туркменистана будут отменены

CentralAsia (TM) -  В связи с эпидемиологической ситуацией в мире, в этом году в Ашхабаде не будет новогодних утренников, которые обычно проводятся возле городских елок около центра «Älem» и Торгово-промышленной палаты. Несмотря на профилактическую отмену массовых гуляний, украшенные елки подарят новогоднее настроение всем жителям и гостям столицы.

Кроме этого, планируется ряд других ограничений. Праздничные массовые мероприятия, намеченные на 31 декабря будут отменены.

Встреча Нового года возле Главной елки Туркменистана состоится с 23:00 до 24:00 в ограниченном круге до 50 человек – примут участие главы министерств и ведомств, вице-премьеры, деятели культуры. Старейшины страны обратятся c новогодним приветствием по видеосвязи, сообщают туркменские СМИ.

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