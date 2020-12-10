Нур-Султан вошел в «красную зону» по коронавирусу

CentralAsia (KZ) - Столица Казахстана оказалась в «красной зоне» по опасности распространения коронавируса.
По данным Министерства здравоохранения, кроме Нур-Султана в «красную зону» попала и Павлодарская область.
В «желтую зону» входят город Алматы, Атырауская, Костанайская, Акмолинская, Восточно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области.
Остальные регионы находятся в «зеленой зоне».
На 10 декабря общее число зараженных коронавирусом в Казахстане составляет 139 159 человек, скончались более 2 тыс. человек.
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