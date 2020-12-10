В Узбекистане за сутки выявили 146 новых случаев коронавируса. Всего 74 498

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 9 декабря количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 74 498 (+146).

Случаи новых заболеваний выявлены в 4 регионах страны и городе Ташкенте. Из 146 новых случаев 110 зарегистрировано в столице.

Всего выздоровели 71 740 (+131) человек, показатель выздоровления составляет 97%.

Из 2147 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 179 находятся в тяжёлом состоянии, а 34 - в критическом.