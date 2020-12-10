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  10 декабря 2020
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Facebook ответил на антимонопольные иски Федеральной торговой комиссии США
Предыстория: Власти США требуют от Facebook отказаться от Instagram и WhatsApp

CentralAsia (CA) -  Компания Facebook прокомментировала антимонопольные иски Федеральной торговой комиссии США.

Компания назвала иски «пересмотром истории». «Иски, поданные FTC и генеральными прокурорами штатов, являются пересмотром истории», - сообщается в заявлении компании.

«После приобретения Instagram и WhatsApp, мы думали, что эти компании принесут большую пользу пользователям Facebook, и что компания сможет помочь трансформировать во что-то еще лучше. И мы сделали», - добавили в компании.

Ранее сообщалось, что Федеральная торговая комиссия США обвинила Facebook в систематическом нарушении антимонопольного законодательства страны и подала иск против компании.

Иск был подан по итогам совместного расследования генпрокуроров 46 штатов, округа Колумбия и Гуама.

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