Facebook ответил на антимонопольные иски Федеральной торговой комиссии США

CentralAsia (CA) - Компания Facebook прокомментировала антимонопольные иски Федеральной торговой комиссии США.



Компания назвала иски «пересмотром истории». «Иски, поданные FTC и генеральными прокурорами штатов, являются пересмотром истории», - сообщается в заявлении компании.

«После приобретения Instagram и WhatsApp, мы думали, что эти компании принесут большую пользу пользователям Facebook, и что компания сможет помочь трансформировать во что-то еще лучше. И мы сделали», - добавили в компании.



Ранее сообщалось, что Федеральная торговая комиссия США обвинила Facebook в систематическом нарушении антимонопольного законодательства страны и подала иск против компании.



Иск был подан по итогам совместного расследования генпрокуроров 46 штатов, округа Колумбия и Гуама.