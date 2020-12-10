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  10 декабря 2020
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Младший зять Мирзиёева выдвинут на должность вице-президента Олимпийского совета Азии

CentralAsia (UZ) -  Председатель Федерации триатлона Узбекистана Отабек Умаров выдвинут на должность вице-президента Олимпийского Cовета Азии. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Накануне, 9 декабря, состоялось внеочередное заседание Исполкома Национального олимпийского комитета Узбекистана, в ходе которого обсуждалась подготовка к Генеральной ассамблее Олимпийского совета Азии (ОСА), которая состоится 16 декабря в Маскате (Оман) и рассмотрение кандидатуры руководством ОСА Узбекистана на пост вице-президента организации.

На заседании Исполкома на должность вице-президента Олимпийского совета Азии был выдвинут Отабек Умаров. В настоящее время он является главой Центральноазиатской конференции MMA.

Отмечается, что Узбекистан впервые выдвигает своего кандидата на пост вице-президента ОСА.

В ходе мероприятия также был избран глава дирекции Азиатских юношеских игр «Ташкент-2025». На эту должность единогласно был утвержден генеральный секретарь НОК Ойбек Касимов. Таким образом, Ойбек Касимов одновременно будет исполнять обязанности генерального секретаря комитета и главы дирекции Ташкентских Азиатских игр 2025 года.

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