Какие симптомы появляются после введения российской вакцины от COVID-19?

- Азия и мир, общество
- 12:31, 10 декабря 2020
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CentralAsia (CA) - В России началась массовая вакцинация от коронавируса отечественным препаратом «Спутник V». В частности, вакцинация стартовала в Москве на базе 70 столичных поликлиник. Вакцинироваться от коронавируса могут учителя, работники медицинских и социальных учреждений.
После вакцинации медики выдают памятку с описанием возможных побочных симптомов. Об этом говорится в специальном сюжете Al Jazeera.
В памятке перечислено:
- лихорадка;
- озноб;
- слабость;
- тошнота;
- боль в теле и мышцах;
- 1,5% пациентов ощущают заложенность носа, насморк или першение в горле;
- 4,7% пациентов, получающих прививку, пожаловались на боль, зуд, отек и покраснение в месте введения вакцины. Здесь никакое лечение не требуется, но можно принять антигистаминные препараты, чтобы уменьшить отек и дискомфорт.
- менее 1% пожаловались на учащенное сердцебиение или высокое кровяное давление.
- в первые сутки после вакцинации человек может почувствовать слабость, сильную сонливость и повышение температуры до 37 градусов.
По словам главного врача московской городской поликлиники №2 Натальи Шиндряевой, все перечисленные симптомы могут проявиться после вакцинации, но это нормальная реакция, которая уйдет в течение суток.
Как справляться с симптомами?
1. В памятке с рекомендациями говорится, что если возникло недомогание, волноваться не стоит: это нормальная индивидуальная реакция организма и один из признаков формирования иммунитета.
2. Тем, у кого появляются слабость, общая усталость и тошнота, рекомендуется снизить физическую активность и больше отдыхать.
3. В рекомендациях говорится: «При температуре тела выше 38 градусов рекомендуется принять жаропонижающие и обезболивающие (парацетамол или ибупрофен), а если температура тела выше 39 градусов и не снижается в течение четырех часов после приема медикаментов, то необходимо вызвать врача».
4. Если пациенты почувствуют заложенность носа, насморк или боль в горле, то им рекомендуется полоскать горло, пить много жидкости и использовать назальные спреи.