Какие симптомы появляются после введения российской вакцины от COVID-19?

CentralAsia (CA) - В России началась массовая вакцинация от коронавируса отечественным препаратом «Спутник V». В частности, вакцинация стартовала в Москве на базе 70 столичных поликлиник. Вакцинироваться от коронавируса могут учителя, работники медицинских и социальных учреждений.

После вакцинации медики выдают памятку с описанием возможных побочных симптомов. Об этом говорится в специальном сюжете Al Jazeera.

В памятке перечислено:

- лихорадка;

- озноб;

- слабость;

- тошнота;

- боль в теле и мышцах;

- 1,5% пациентов ощущают заложенность носа, насморк или першение в горле;

- 4,7% пациентов, получающих прививку, пожаловались на боль, зуд, отек и покраснение в месте введения вакцины. Здесь никакое лечение не требуется, но можно принять антигистаминные препараты, чтобы уменьшить отек и дискомфорт.

- менее 1% пожаловались на учащенное сердцебиение или высокое кровяное давление.

- в первые сутки после вакцинации человек может почувствовать слабость, сильную сонливость и повышение температуры до 37 градусов.

По словам главного врача московской городской поликлиники №2 Натальи Шиндряевой, все перечисленные симптомы могут проявиться после вакцинации, но это нормальная реакция, которая уйдет в течение суток.

Как справляться с симптомами?

1. В памятке с рекомендациями говорится, что если возникло недомогание, волноваться не стоит: это нормальная индивидуальная реакция организма и один из признаков формирования иммунитета.

2. Тем, у кого появляются слабость, общая усталость и тошнота, рекомендуется снизить физическую активность и больше отдыхать.

3. В рекомендациях говорится: «При температуре тела выше 38 градусов рекомендуется принять жаропонижающие и обезболивающие (парацетамол или ибупрофен), а если температура тела выше 39 градусов и не снижается в течение четырех часов после приема медикаментов, то необходимо вызвать врача».

4. Если пациенты почувствуют заложенность носа, насморк или боль в горле, то им рекомендуется полоскать горло, пить много жидкости и использовать назальные спреи.