В Монголии рекомендуют использовать систему армии Чингисхана в Законопроекте об административных и территориальных единицах

CentralAsia (MNG) - Парламент Монголии обсуждает закон об административных и территориальных единицах и управлении ими Монголии. Ряд депутатов, в том числе спикер Великого Государственного Хурала считает, что нужно восстановить традиционную монгольскую систему «Аравт».

«Считается, что главы баг (баг — самая наименьшая административно-территориальная единица в Монголии) должны служит государству в качестве основной единицы. В такой кочевой стране, как наша, децентрализованная форма правления является наиболее подходящей формой правления — это система Аравт», - сказал спикер Занданшатар.

«Важно ввести десятичную систему Аравт. Считается, что основная сила монголов в Монгольской империи, была организована системой Аравт. Если в будущем мы хотим существовать как кочевой народ, десятичная система «Аравт» должна быть вне зависимости от нашего желания. Ее следует возродить реформой административных единиц», - отметил депутат Л.Энх-Амгалан.

Аравт или десятичная система — это административная единица, сочетающая военно-гражданские характеристики. Предки монголов, основатели кочевого государства, были первой формой десятичной системы у Хунну. В 1206 году Чингисхан основал Великую Монгольскую империю, использовал десятичную систему «Аравт», унаследованную от прошлого, и использовал ее для управления своей страной. Наименьшей единицей в десятичной системе было 20-25 семей с вместимостью 10 солдат или «Аравт», а самой большой единицей были «ТҮМЭН» или десятитысячники.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения