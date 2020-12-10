В Канаде одобрили применение вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech

CentralAsia (CA) - Минздрав Канады одобрил применение в стране вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech. Об этом сообщили в самом ведомстве.

В Минздраве сообщили, что 9 декабря вакцине выдано «временное разрешение на импорт, продажу и рекламу». Вскоре представители правительства и, в частности, минздрава, проведут пресс-конференцию, в ходе которой предоставят более детальную информацию, сообщает ТАСС.

Великобритания 2 декабря сертифицировала вакцину от COVID-19. Разрешение на использование получил препарат производства Pfizer и BioNTech. Глава рабочей группы британской Комиссии по лекарственным средствам Мунир Пирмохамед заявил, что вакцина эффективна на 95%.

Он также добавил, что данная вакцина является двухкомпонентной, иммунная реакция организма на препарат возникает на 12-й день после приёма первой дозы. Что касается иммунитета — он формируется через семь дней после приёма второй дозы лекарства.