[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Канаде одобрили применение вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech

CentralAsia (CA) -  Минздрав Канады одобрил применение в стране вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech. Об этом сообщили в самом ведомстве.

В Минздраве сообщили, что 9 декабря вакцине выдано «временное разрешение на импорт, продажу и рекламу». Вскоре представители правительства и, в частности, минздрава, проведут пресс-конференцию, в ходе которой предоставят более детальную информацию, сообщает ТАСС.

Великобритания 2 декабря сертифицировала вакцину от COVID-19. Разрешение на использование получил препарат производства Pfizer и BioNTech. Глава рабочей группы британской Комиссии по лекарственным средствам Мунир Пирмохамед заявил, что вакцина эффективна на 95%.

Он также добавил, что данная вакцина является двухкомпонентной, иммунная реакция организма на препарат возникает на 12-й день после приёма первой дозы. Что касается иммунитета — он формируется через семь дней после приёма второй дозы лекарства.

print
  • Монголия провела Форум мэров городов Северо-Восточной Азии
  • Проект: Кремль скрывает местонахождение Путина — для этого ему построили в Сочи копию подмосковного кабинета (фото)
  • Индийский фермер нашел на земле алмаз стоимостью $80 тысяч. Фото


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com