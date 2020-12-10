Хакеры получили доступ к данным о вакцине Pfizer и BioNTech

CentralAsia (CA) - Европейское агентство по лекарственным средствам подверглось кибератаке, был незаконно получен доступ к некоторым документам, касающимся данных по регистрации вакцины-кандидата BNT162b2 от COVID-19, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech. Об этом сообщили в немецкой фармкомпании BioNTech.



В компании отметили, что ни одна из систем BioNTech или Pfizer не была взломана в связи с этим инцидентом.



«Мы не знаем, были ли идентифицированы какие-либо участники исследования посредством доступа к данным. В настоящее время мы ждем дополнительной информации о расследовании EMA и ответим соответствующим образом в соответствии с законодательством ЕС», - говорится в сообщении.