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  10 декабря 2020
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Хакеры получили доступ к данным о вакцине Pfizer и BioNTech

CentralAsia (CA) -  Европейское агентство по лекарственным средствам подверглось кибератаке, был незаконно получен доступ к некоторым документам, касающимся данных по регистрации вакцины-кандидата BNT162b2 от COVID-19, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech. Об этом сообщили в немецкой фармкомпании BioNTech.

В компании отметили, что ни одна из систем BioNTech или Pfizer не была взломана в связи с этим инцидентом.

«Мы не знаем, были ли идентифицированы какие-либо участники исследования посредством доступа к данным. В настоящее время мы ждем дополнительной информации о расследовании EMA и ответим соответствующим образом в соответствии с законодательством ЕС», - говорится в сообщении.

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