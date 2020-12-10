Хакеры получили доступ к данным о вакцине Pfizer и BioNTech
- Азия и мир, новости компаний
- 13:47, 10 декабря 2020
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CentralAsia (CA) - Европейское агентство по лекарственным средствам подверглось кибератаке, был незаконно получен доступ к некоторым документам, касающимся данных по регистрации вакцины-кандидата BNT162b2 от COVID-19, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech. Об этом сообщили в немецкой фармкомпании BioNTech.
В компании отметили, что ни одна из систем BioNTech или Pfizer не была взломана в связи с этим инцидентом.
«Мы не знаем, были ли идентифицированы какие-либо участники исследования посредством доступа к данным. В настоящее время мы ждем дополнительной информации о расследовании EMA и ответим соответствующим образом в соответствии с законодательством ЕС», - говорится в сообщении.