Протестующие у здания правительства Армении пытаются войти в здание. Видео

CentralAsia (CA) - У здания правительства в Ереване 10 декабря собрались граждане, которые проводят акцию с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает «Новости Армении».

Отмечается, что с раннего утра перед зданием сконцентрировано большое количество сотрудников полиции.

Сейчас протестующие пытаются войти в здание, начались задержания.

Акции сторонников оппозиции в Армении проходят уже месяц, после подписания трехстороннего соглашения о прекращении огня в Карабахе 10 ноября.

Согласно документу, армянская сторона передает Азербайджану занятые ею почти тридцать лет назад территории семи районов, прилегавших к Нагорно-Карабахской автономной области, а также городов Шуши, Гадрута и ряда других сел.