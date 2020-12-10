Протестующие у здания правительства Армении пытаются войти в здание. Видео
- Азия и мир, общество
- 14:09, 10 декабря 2020
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CentralAsia (CA) - У здания правительства в Ереване 10 декабря собрались граждане, которые проводят акцию с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает «Новости Армении».
Отмечается, что с раннего утра перед зданием сконцентрировано большое количество сотрудников полиции.
Сейчас протестующие пытаются войти в здание, начались задержания.
Акции сторонников оппозиции в Армении проходят уже месяц, после подписания трехстороннего соглашения о прекращении огня в Карабахе 10 ноября.
Согласно документу, армянская сторона передает Азербайджану занятые ею почти тридцать лет назад территории семи районов, прилегавших к Нагорно-Карабахской автономной области, а также городов Шуши, Гадрута и ряда других сел.