Обучению и благополучию детей наносится ущерб из-за закрытия школ, - ЮНИСЕФ

CentralAsia (CA) - ЮНИСЕФ призывает правительства уделить первоочередное внимание возобновлению работы школ, принять все необходимые меры для того, чтобы сделать классы как можно более безопасными и избежать закрытия школ в национальных масштабах. Об этом говорится в пресс-релизе организации, опубликованном 9 декабря.

Число школьников, пострадавших от закрытия школ в связи с пандемией COVID-19, в ноябре возросло на 38 процентов, что серьезно затруднило прогресс в учебном процессе и негативно сказалось на благополучии еще 90 миллионов учащихся во всем мире.

По данным ЮНЕСКО, по состоянию на 1 декабря были закрыты классные комнаты для почти каждого пятого, или 320 миллионов школьников во всем мире, что почти на 90 миллионов превышает показатель в 232 миллиона (по состоянию на 1 ноября). При этом в октябре число школьников, пострадавших от закрытия школ, сократилось почти в три раза.

«Несмотря на все, что мы узнали о COVID-19, о роли школ в распространении инфекции на уровне местных сообществ и о тех шагах, которые мы можем предпринять для обеспечения безопасности детей в школе, мы движемся в неправильном направлении, причем делаем это очень быстро, - заявил руководитель глобальных программ образования ЮНИСЕФ Роберт Дженкинс. - По имеющимся данным, школы не являются основными факторами, способствующими этой пандемии. Тем не менее, мы наблюдаем тревожную тенденцию, когда правительства вновь и вновь прибегают к закрытию школ в качестве первой, а не последней меры. В некоторых случаях это делается в масштабах всей страны, а не в отдельных местных сообществах, и дети продолжают страдать от разрушительных последствий для их обучения, психического и физического благополучия и безопасности».

Когда закрываются школы, дети рискуют утратить возможность обучения, лишиться системы поддержки, питания и безопасности, при этом дети из наиболее социально уязвимых групп, которые с наибольшей вероятностью совсем бросят школу, платят самую высокую цену. И в условиях, когда миллионы детей не посещают школу в течение более девяти месяцев, причем многие переживают подобное потрясение повторно, ЮНИСЕФ опасается, что слишком много школ закрывается без необходимости и что не уделяется достаточного внимания принятию необходимых мер для обеспечения безопасности школ от COVID-19.

Недавнее глобальное исследование на основе данных из 191 страны не выявило никакой связи между показателем посещения школы и уровнем инфицирования COVID-19 в местном сообществе. На фоне немногочисленных свидетельств того, что школы способствуют повышению уровня передачи инфекции, ЮНИСЕФ настоятельно призывает правительства уделять первоочередное внимание возобновлению работы школ и принимать все возможные меры для обеспечения их максимальной безопасности.

Планы возобновления работы школ должны включать расширение доступа к образованию, в том числе дистанционное обучение, особенно для социально ущемленных групп населения. Системы образования также должны быть адаптированы и выстроены таким образом, чтобы противостоять будущим кризисам.

«Все, что мы узнали о процессе школьного обучения во время пандемии COVID, ясно указывает на то, что преимущества сохранения школ открытыми намного перевешивают расходы на их закрытие, при этом общенациональных закрытий школ следует избегать любой ценой», - заявил Дженкинс.