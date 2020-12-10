В России за сутки выявили почти 28 тыс. новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) - За последние сутки в России зарегистрировано 27 927 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 10 декабря сообщает оперативный штаб по ситуации с COVID-19.



Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе выявлено активно 5283 (18,9%) без клинических проявлений. Таким образом, всего в стране нарастающим итогом зафиксировано 2 569 126 случаев (1,1%) коронавирусной инфекции.



По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 81 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 499 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 545 704 человека.