[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В России за сутки выявили почти 28 тыс. новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) -  За последние сутки в России зарегистрировано 27 927 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 10 декабря сообщает оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе выявлено активно 5283 (18,9%) без клинических проявлений. Таким образом, всего в стране нарастающим итогом зафиксировано 2 569 126 случаев (1,1%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 81 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 499 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 545 704 человека.

Новости по теме:

print
  • Илон Маск поднялся на второе место в списке богатейших людей Forbes
  • Узбекистан и Кыргызстан создадут совместный инвестиционный фонд с уставным капиталом в $50 млн
  • Ученые опровергли официальную версию начала распространения COVID-19 в Европе


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com