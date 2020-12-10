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  10 декабря 2020
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В Андижане произошел взрыв газа в многоэтажном доме. Пострадали три человека

CentralAsia (UZ) -  Около 01:00 9 декабря в результате взрыва газа в одной из квартир в многоэтажном доме, расположенном на улице Кушарик в Андижане произошел пожар.

По данным местных СМИ, в одной из квартир дома в воздухе накопился газ, когда житель включил свет в комнате, произошел взрыв.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям Андижанской области, в результате взрыва были госпитализированы трое жителей квартиры, обошлось без жертв.

Из-за взрыва пострадали и другие квартиры. Спасателям удалось ликвидировать огонь в течении 16 минут.

В настоящее время пострадавшие граждане обеспечены временным жильем, хокимият отремонтирует квартиры этих граждан в течение недели, на что отправлены уже пять строительных бригад.

Как сообщается, из-за падения давления в газопроводе домовладелец был вынужден использовать бензонасос. Насос подключается через резиновый шланг. Утечка газа из резинового шланга заполнила квартиру газом и вызвала вспышку при включении электричества.

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