Число жертв коронавируса в России превысило 45 тыс. человек
- Азия и мир, общество
- 14:27, 10 декабря 2020
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CentralAsia (CA) - В России за минувшие сутки от коронавируса скончались 562 человека, сообщает оперативный штаб.
Так, большинство случаев смерти зафиксировано в Санкт-Петербурге - 79 и Москве - 74.
Общее количество жертв коронавируса в России достигло 45 280 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 2,5 млн человек, из них выздоровели 2 миллиона, под медицинским наблюдением остаются 545 704 пациента.