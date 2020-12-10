Число жертв коронавируса в России превысило 45 тыс. человек

CentralAsia (CA) - В России за минувшие сутки от коронавируса скончались 562 человека, сообщает оперативный штаб.



Так, большинство случаев смерти зафиксировано в Санкт-Петербурге - 79 и Москве - 74.



Общее количество жертв коронавируса в России достигло 45 280 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 2,5 млн человек, из них выздоровели 2 миллиона, под медицинским наблюдением остаются 545 704 пациента.

