В Узбекистане стартовал третий этап испытаний китайской вакцины от коронавируса

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 10 декабря в Министерстве инновационного развития состоялась церемония, посвященная началу третьего этапа международных клинических испытаний новой рекомбинантной вакцины против коронавируса в Узбекистане. Министерство инновационного развития и Министерство здравоохранения приступили к третьему этапу клинических испытаний вакцины против коронавируса, разработанной компанией Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co., Ltd. на основе разработки Института микробиологии Китайской академии наук, сообщили в Мининоваций.



При содействии посольства Узбекистана в Китае компания Zhifei доставила в Узбекистан 6000 тестовых вакцин (50% настоящая вакцина, 50% плацебо), 12000 тестов ПЦР, 8000 тестов на антитела и все вспомогательные материалы (шприцы, маски, очки, криопробирки, тесты на беременность).

Всего для клинических испытаний было отобрано 5 000 добровольцев. Учитывая этические аспекты процесса, было решено, что личности добровольцев не будут разглашаться.

В свою очередь, 8 специалистов компании Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co. Ltd совместно с сотрудниками Центра передовых технологий при Министерстве инновационного развития и НИИ вирусологии Министерства здравоохранения провели тренинги по вакцинации для врачей и медсестер поликлиник, где будут проводиться испытания по вакцинации добровольцев.

Вакцина, разработанная компанией Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co. Ltd представляет собой генно-инженерный белок поверхностного антигена коронавируса, который безопасен по сравнению как с аденовирусными, так и с инактивированными вакцинами. То есть вакцина в виде рекомбинантного белка получена путем искусственного воспроизведения малой части вируса на основе высоких технологий. После вакцинирования, генно-инженерный белок инициирует выработку антител в организме.

Вакцина продемонстрировала относительно высокий профиль безопасности в клинических испытаниях I и II фазы. Также безопасность вакцины и ее соответствие заявленным параметрам была подтверждена в ходе лабораторных исследований, проведенных специалистами Фармкомитета Узбекистана. Более того, до начала третьей фазы испытаний, более двадцати членов семьи руководства Министерства инновационного развития были вакцинированы первой дозой рекомбинантной вакцины, импортированной из Китая, отметили в министерстве.