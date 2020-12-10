Эпидемия коронавируса в мире могла начаться намного раньше, - исследование

CentralAsia (CA) - Нулевой пациент с COVID-19 официально был зарегистрирован в декабре 2019 года в китайском городе Ухань.

Только в марте 2020 года газета South China Morning Post раскрыла дату первого возможного заражения — 17 ноября. Газета опиралась на данные правительства Китая. В мире также есть множество подсказок, которые позволяют предположить, что эпидемия могла начаться намного раньше, пишет журналист французского издания Le Figaro Венсан Борденав.

Несколько анализов сточных вод действительно показали более раннее присутствие вируса за пределами Китая. Так, он обнаруживался в Италии — в Милане и Турине уже с 18 декабря 2019 года. Данные результаты представляются надежными, потому что они были получены разными лабораториями с помощью двух разных аналитических методов. Они подтвердили наличие генетического материала вируса в образцах, которые в то время замораживались для использования в других исследованиях, говорится в статье издания.

Трудность с этим заболеванием состоит в том, что его симптомы очень разнообразны, говорит Жан-Клод Манугуэрра, руководитель подразделения биологического экстренного реагирования в Институте Пастера. «Помимо потери вкуса и обоняния (что не носит систематического характера), его очень трудно отличить от других респираторных заболеваний. Поэтому вполне возможно, что некоторые случаи остались незамеченными», - преполагает он.

Ретроспективное серологическое исследование, проведенное в Италии, обнаружило специфические антитела к Sars-CoV-2 у 50 человек в период с сентября по октябрь 2019 года. Эти исследования были опубликованы в журнале Tumori Journal в конце октября. Таким же образом антитела были обнаружены ретроспективно в Соединенных Штатах в сотне образцов крови, взятых в декабре 2019 и январе 2020 года. Что касается распределения по времени, подобные результаты вполне возможны, считает Оливье Шварц, руководитель отделения вирусов и иммунитета в Институте Пастера. «Но эти исследования следовало сравнить с контрольной группой, рассмотренной за год до этого. Мы находимся в пределах погрешности тестов, поэтому не можем полностью исключить ошибочный результат данного научного исследования», - сказал он.

Во Франции группа профессора Ива Коэна, руководителя службы реанимации в больницах имени Авиценны в Бобиньи, повторно проанализировала с помощью ПЦР все образцы, взятые у пациентов с пневмонией 2 декабря 2019 года. В то время COVID-19 официально не существовал и его никто не искал. Анализ крови от 27 декабря оказался положительным. В Кольмаре больница изучила более 2 тыс. сканирований грудной клетки, выполненных в период с 1 ноября 2019 года по 30 апреля 2020 года. В начале ноября уже нашлись очень конкретные изображения, сопоставимые с теми, которые характеризуют коронавирус, утверждает автор.

Эти случаи вряд ли знаменуют собой начало эпидемии во Франции или Италии, но они показывают, что вирус, вероятно, уже совершил свои первые вторжения за пределы Китая, отмечает Борденав.

«Эпидемия очень редко начинается с единичного заражения. В большинстве случаев есть несколько цепочек заражения, которые остаются незамеченными и останавливаются сами по себе, прежде чем ситуация резко ухудшится. Анализ генома штаммов Sars-CoV-2 в Исландии предполагает, что до того, как на острове началась эпидемия, уже произошло 42 различных факта интродукции», - говорит Манугуэрра.

Возникает другой вопрос: циркулировал ли вирус в Китае во время Всемирных военных игр, прошедших в Ухане в октябре 2019 года? Несколько французских спортсменов вспомнили, что тогда у них развились симптомы, похожие на грипп. Но возможная связь с коронавирусом так и не была установлена. Спустя несколько недель провинция Хубэй зарегистрировала необычно высокое количество случаев гриппа за сезон (+ 2,059% по сравнению с предыдущим годом), по данным китайских документов, опубликованных CNN. Могла ли идти речь о случаях COVID-19, которые еще не идентифицировались как таковые? С учетом того, что ежегодно 24,5 млн пассажиров проходят через аэропорт Уханя и регулярно совершают международные рейсы в такие города, как Нью-Йорк, Лондон, Токио, Рим, Париж или Сидней, легко представить себе, как вирус мог распространиться в мире еще до официального начала эпидемии, заключает автор.