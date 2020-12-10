В московском метро полицейские приняли роды у женщины. Видео

CentralAsia (CA) - Сотрудники полиции московского метрополитена приняли роды у женщины в вестибюле станции «Электрозаводская» Арбатско-Покровской линии, сообщает РЕН ТВ.

В МВД рассказали, что роженице экстренную помощь оказали старший сержант Алеся Полякова и прапорщик Алексей Орлов. Они находились на посту, при обходе обратили внимание на беременную женщину, которая начала опускаться на пол при сходе с эскалатора. Выяснилось, что будущая мама находилась на последних сроках беременности. Роженицей оказалась 29-летняя Упол Курманова.

Правоохранители до приезда врачей обернули младенца в теплоизолирующую фольгу, чтобы не допустить обморожения.