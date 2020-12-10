[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В московском метро полицейские приняли роды у женщины. Видео

CentralAsia (CA) -  Сотрудники полиции московского метрополитена приняли роды у женщины в вестибюле станции «Электрозаводская» Арбатско-Покровской линии, сообщает РЕН ТВ.

В МВД рассказали, что роженице экстренную помощь оказали старший сержант Алеся Полякова и прапорщик Алексей Орлов. Они находились на посту, при обходе обратили внимание на беременную женщину, которая начала опускаться на пол при сходе с эскалатора. Выяснилось, что будущая мама находилась на последних сроках беременности. Роженицей оказалась 29-летняя Упол Курманова.

Правоохранители до приезда врачей обернули младенца в теплоизолирующую фольгу, чтобы не допустить обморожения.

print
  • Индийский фермер нашел на земле алмаз стоимостью $80 тысяч. Фото
  • Выпущена монгольская памятная серебряная монета «Каракорум — 800 лет»
  • Состоялось виртуальное заседание исполнительного комитета PARIS21 с участием Монголии


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com