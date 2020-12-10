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  10 декабря 2020
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В Баку проходит парад Победы с участием Эрдогана

CentralAsia (CA) -  На площади Свободы в Баку сегодня, 10 декабря начался парад Победы.

В военном параде, посвященном успеху Азербайджана в Нагорно-Карабахском конфликте, принимают участие более 3 тыс. военнослужащих и до 150 единиц военной техники.

В соответствии с заключенным при посредничестве России соглашением о перемирии между Азербайджаном и Арменией Баку получает контроль над территорией, захваченной в ходе последних боевых действий, и дальнейшими районами, удерживаемыми Ереваном с 1990-х годов.

По данным СМИ, на параде присутствуют президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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