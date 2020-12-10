[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Боевики из Узбекистана и Таджикистана пополнили ряды афганских террористов

CentralAsia (TJ) -  Сотни иностранных наемников пополнили за последнее время ряды боевиков радикального движения "Талибан" в приграничных районах на севере Афганистана. Об этом сообщило 9 декабря афганское агентство Пажвок со ссылкой на местные власти северной провинции Бадахшан.

По их сведениям, только в этой провинции в отрядах талибов стали воевать не менее 450 иностранцев, которые пытаются взять под контроль границу.

"Это террористы из Таджикистана, Узбекистана, с Кавказа, уйгуры из Китая, - сказал в интервью агентству заместитель губернатора провинции Бадахшан Ахтар Мохаммад ХаЙрзада. - Они концентрируются в основном в Вардуджском и Джирмском районах, а недавно проникли в приграничные Маймаиский и Нусаиский районы".

Среди этих боевиков присутствуют представители таких радикальных группировок, как «Джамаат Ансарулла» Таджикистана, «Харакат-и инкилаб-и ислами» Восточного Туркестана, «Кавказский Эмират». Основными центрами этих террористов являются округа Вардуж и Джурам. «Недавно они проникли также в такие приграничные районы, как Майми и Наси», — заявил Хайрзада.

Член провинциального совета Бадахшана Абдулла Наджи Назари заявил, что стратегическое расположение провинции и общие границы с Пакистаном, Китаем и Таджикистаном позволяют иностранным боевикам находить убежище в Бадахшане.

«Присутствие иностранных боевиков укрепило „Талибан“ в Бадахшане и создало проблемы для наших соседей», — заявил политический аналитик из Бадахшана Насир Ахмади.

По его словам, если афганское правительство «не предпримет никаких действий, соседние страны, вероятно, займутся ими сами, и провинция превратится в поле боя».

Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • Узбекистан и Кыргызстан возобновят автобусные пассажирские маршруты
  • В Узбекистане за сутки выявили 146 новых случаев коронавируса. Всего 74 498
  • В Узбекистане опровергли информацию о разрешении многоженства


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com