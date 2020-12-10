Боевики из Узбекистана и Таджикистана пополнили ряды афганских террористов

CentralAsia (TJ) - Сотни иностранных наемников пополнили за последнее время ряды боевиков радикального движения "Талибан" в приграничных районах на севере Афганистана. Об этом сообщило 9 декабря афганское агентство Пажвок со ссылкой на местные власти северной провинции Бадахшан.

По их сведениям, только в этой провинции в отрядах талибов стали воевать не менее 450 иностранцев, которые пытаются взять под контроль границу.

"Это террористы из Таджикистана, Узбекистана, с Кавказа, уйгуры из Китая, - сказал в интервью агентству заместитель губернатора провинции Бадахшан Ахтар Мохаммад ХаЙрзада. - Они концентрируются в основном в Вардуджском и Джирмском районах, а недавно проникли в приграничные Маймаиский и Нусаиский районы".

Среди этих боевиков присутствуют представители таких радикальных группировок, как «Джамаат Ансарулла» Таджикистана, «Харакат-и инкилаб-и ислами» Восточного Туркестана, «Кавказский Эмират». Основными центрами этих террористов являются округа Вардуж и Джурам. «Недавно они проникли также в такие приграничные районы, как Майми и Наси», — заявил Хайрзада.

Член провинциального совета Бадахшана Абдулла Наджи Назари заявил, что стратегическое расположение провинции и общие границы с Пакистаном, Китаем и Таджикистаном позволяют иностранным боевикам находить убежище в Бадахшане.

«Присутствие иностранных боевиков укрепило „Талибан“ в Бадахшане и создало проблемы для наших соседей», — заявил политический аналитик из Бадахшана Насир Ахмади.

По его словам, если афганское правительство «не предпримет никаких действий, соседние страны, вероятно, займутся ими сами, и провинция превратится в поле боя».

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