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Семилетняя спортсменка подняла штангу весом 80 килограммов. Видео, фото
  • Азия и мир, спорт
  • 16:39, 10 декабря 2020
  • Просмотров: 1036
  • Обновлено: 16:42, 10 декабря 2020

CentralAsia (CA) -  Семилетняя жительница Канады Рори ван Ульфт может поднять штангу весом 80 килограммов, пишет Daily Mail.

Юная спортсменка начала заниматься тяжелой атлетикой с пяти лет.

Недавно она стала национальным чемпионом США по тяжелой атлетике среди спортсменок 11 и 13 лет в весовой категории 30 кг, что сделало ее самым молодым национальным чемпионом США.

«Было бы правильно сказать, что Рори — сильнейшая девочка на Земле», - говорит ее отец Каван.

По его словам, необычное хобби дочери безопасно для ее здоровья. «Самое главное ее безопасность. Она тщательно и методично прогрессирует в своих тренировках», - уверяет он.

Но Рори считает себя прежде всего гимнасткой. В неделю девять часов она занимается гимнастикой, а четыре часа тяжелой атлетикой.

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Публикация от Rory van Ulft (@roryvanulft)

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