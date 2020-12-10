Семилетняя спортсменка подняла штангу весом 80 килограммов. Видео, фото

- Азия и мир, спорт
- 16:39, 10 декабря 2020
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- Обновлено: 16:42, 10 декабря 2020
CentralAsia (CA) - Семилетняя жительница Канады Рори ван Ульфт может поднять штангу весом 80 килограммов, пишет Daily Mail.
Юная спортсменка начала заниматься тяжелой атлетикой с пяти лет.
Недавно она стала национальным чемпионом США по тяжелой атлетике среди спортсменок 11 и 13 лет в весовой категории 30 кг, что сделало ее самым молодым национальным чемпионом США.
«Было бы правильно сказать, что Рори — сильнейшая девочка на Земле», - говорит ее отец Каван.
По его словам, необычное хобби дочери безопасно для ее здоровья. «Самое главное ее безопасность. Она тщательно и методично прогрессирует в своих тренировках», - уверяет он.
Но Рори считает себя прежде всего гимнасткой. В неделю девять часов она занимается гимнастикой, а четыре часа тяжелой атлетикой.
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