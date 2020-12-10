Семилетняя спортсменка подняла штангу весом 80 килограммов. Видео, фото

CentralAsia (CA) - Семилетняя жительница Канады Рори ван Ульфт может поднять штангу весом 80 килограммов, пишет Daily Mail.



Юная спортсменка начала заниматься тяжелой атлетикой с пяти лет.

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Недавно она стала национальным чемпионом США по тяжелой атлетике среди спортсменок 11 и 13 лет в весовой категории 30 кг, что сделало ее самым молодым национальным чемпионом США.



«Было бы правильно сказать, что Рори — сильнейшая девочка на Земле», - говорит ее отец Каван.



По его словам, необычное хобби дочери безопасно для ее здоровья. «Самое главное ее безопасность. Она тщательно и методично прогрессирует в своих тренировках», - уверяет он.



Но Рори считает себя прежде всего гимнасткой. В неделю девять часов она занимается гимнастикой, а четыре часа тяжелой атлетикой.