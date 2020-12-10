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  10 декабря 2020
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В метро Харькова мужчина попал под поезд и остался живым. Видео

CentralAsia (CA) -  Утром 10 декабря на станции метро «Академический Барабашов» в Украине мужчина упал на рельсы и попал под вагон, сообщает пресс-служба Харьковского метрополитена.

С контактного рельса было снято напряжение, сотрудниками метрополитена пассажира было оперативно выведено на платформу, говорится в сообщении.

Из-за произошедшего инцидента было временно приостановлено движение по Салтовской линии. Мужчина не пострадал.


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