В метро Харькова мужчина попал под поезд и остался живым. Видео

CentralAsia (CA) - Утром 10 декабря на станции метро «Академический Барабашов» в Украине мужчина упал на рельсы и попал под вагон, сообщает пресс-служба Харьковского метрополитена.



С контактного рельса было снято напряжение, сотрудниками метрополитена пассажира было оперативно выведено на платформу, говорится в сообщении.



Из-за произошедшего инцидента было временно приостановлено движение по Салтовской линии. Мужчина не пострадал.



